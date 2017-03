Aprende a elegir bien tomates para combatir el cÃ¡ncer

Quo - 28/03/2017

Una nueva investigación publicada en la revista Journal of the Science of Food and Agriculture por investigadores de la Universidad de Almería, acaba de descubrir las bondades del tomate para nuestra salud, concretamente para prevenir el cáncer de colon.

Seg√ļn explican en el estudio, han podido demostrar que ciertos compuestos del tomate, como el licopeno, ayudan a protegerse contra el desarrollo de c√©lulas tumorales originarias del colon, lo que impide en gran medida su proliferaci√≥n. Tambi√©n han descubierto que este efecto se potencia cuando el tomate se toma mezclado con aceite de oliva. En el caso del aceite, existen numerosos compuestos con acci√≥n antitumoral, como los polifenoles.

¬ŅQu√© variedad debes de elegir para obtener estos beneficios? Seg√ļn los investigadores cualquiera de ellas impide que las c√©lulas de c√°ncer colorrectal proliferen a concentraciones bajas. Pero, concretamente, el gran aporte lo hacen los tomates m√°s rojos y lisos, ya que poseen una mayor proporci√≥n de licopeno y √°cidos grasos. Seg√ļn explica el investigador Jos√© Luis Guil Guerrero a la Agencia SINC, "si bien todos los tomates proporcionan compuestos bioactivos al organismo, estas investigaciones marcan la diferencia entre las distintas variedades y muestran c√≥mo el aceite de oliva amplifica su intensidad. Esto confirma que determinadas preparaciones culinarias de la dieta mediterr√°nea, como el gazpacho o las ensaladas, pueden ser excelentes aliados en la prevenci√≥n de algunos tipos de c√°ncer".

Fuente: Agencia SINC