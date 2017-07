Estos adorables animalitos quieren advertirte sobre la prediabetes

Alberto Pascual | @albertopascualg - 26/07/2017

¿Quién no se puede resistir a mirar atentamente vídeos de animales con apenas meses de vida? Las trastadas que hacen, la forma que tienen de comportarse, de interactuar con los humanos, sus meses de aprendizaje… se nos cae la baba mientras ponemos cara de tontos mirando la pantalla. Debido a este "comportamiento humano" cada vez más habitual, el gobierno norteamericano dio con la clave para advertir sobre la diabetes, transmitiendo su mensaje mientras se reproduce un vídeo con estos adorable animales: en este caso, erizos, perros y cabras.

El principal objetivo de la campaña es alentar a la gente a descubrir el riesgo al que está expuesto a contraer diabetes en un futuro y cómo poder evitarlo. La importancia de estos anuncios públicos se refleja en los preocupantes datos que nos llegan desde el otro lado del charco: más de 1 de cada 3 adultos estadounidenses, lo que suponen unas 84 millones de personas, tiene prediabetes. De ellos, el 90% lo desconoce, de ahí que los centros de control y prevención de enfermedades hayan dado la voz de alarma. Junto a ellos, la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Médica Americana.

Ser diagnosticado con prediabetes supone que los niveles de azúcar son altos en tu cuerpo, pero no lo suficiente como para asegurar que ya tienes diabetes. Eso sí, existe una gran probabilidad de que con el paso del tiempo, si no se remedia, se acabe desarrollando una diabetes de tipo 2 (es la más habitual e implica que nuestro organismo ya no es capaz de producir insulina). El doctor William T. Cefalu, director científico de la Asociación Americana de Diabetes, espera que la campaña tenga resultado: “Queremos aumentar la conciencia sobre la prediabetes y ayudar a más estadounidenses a detectar a tiempo su riesgo para que hagan los cambios necesarios en su vida, reduciendo así el riesgo de padecer diabetes de tipo 2”.

En los vídeos podemos ver preguntas simples como: ¿Eres hombre? ¿Tienes antecedentes familiares con diabetes? ¿Tienes más de 40, 50 o 60 años? Según sea tu contestación sumarás una serie de puntos. Como sean 5 o más, estás en riesgo y debes acudir a tu doctor lo antes posible. La campaña ha sido desarrollada por la Agencia Ogilvy, que descubrió el efecto positivo de los vídeos en la gente que los veía: “A través de un tono alegre y divertido, comprobamos que más personas estaban dispuestas a tomar el examen. ¿A quién no le gustan las cabras?”, apunta su director creativo Michael Paterson.

En caso de contraer la prediabetes, esta se puede revertir con la pérdida de peso, cambios en la dieta y ejercicio.

Fuente: LiveScience