¿Qué ocurre si aumentas la temperatura de la Antártida un grado? Mucho

Juan Scaliter - 31/08/2017

Cada mañana los científicos acudían a la zona del experimento para tomar muestras y datos. Crédito imagen: Gail Ashton

El experimento que realizó el equipo de Gail Ashton fue sencillo: escoger una zona del fondo marino del Océano Antártico y aumentar su temperatura en 1ºC primero y luego en 2ºC. Los resultados, publicados en Current Biology, mostraron impactos profundos en el ecosistema. Se trata, en palabras de los autores, del “experimento más realista de calentamiento oceánico hasta la fecha” y señala que los efectos del calentamiento futuro pueden superar con creces las expectativas.

“Me sorprendió bastante – explica Ashton en un comunicado –. No esperaba una diferencia significativa en comunidades que experimentan un aumento de temperatura de apenas 1ºC. He pasado la mayor parte de mi carrera trabajando en climas templados donde las comunidades experimentan fluctuaciones de temperatura mucho mayores y no me esperaba esto”.

Predecir de qué modo los organismos y comunidades enteras responderán al cambio climático en el futuro, sigue siendo un desafío importante. Con esto en mente Ashton y sus colegas decidieron elevar la temperatura de una zona del fondo marino alrededor de la Estación de Investigación de Rothera y ver qué ocurría. Los expertos desplegaron paneles para calentar una fina capa de agua 1°C o 2ºC por encima de la temperatura habitual. Este aumento corresponde a lo que se espera se incrementa la temperatura oceánica en los próximos 50 y 100 años, respectivamente.

Los datos obtenidos mostraron que, con un aumento de 1°C, la población de una especie de briozoos (Fenestrulina rugula) se multiplicó de tal modo que comenzó a dominar la zona y redujo notablemente la diversidad general de especies. En apenas dos meses. El tiempo que le bastó a los gusanos marinos Romanchella perrieri para aumentar su tamaño un 70%.

Los hallazgos, afirman los investigadores, sugieren que el cambio climático podría tener efectos aún mayores sobre los ecosistemas marinos polares de lo que se había previsto. El calentamiento provocará que haya ganadores (como el bryozoan Fenestrulina rugula) y perdedores. El próximo paso del equipo de Ashton es realizar pruebas similares en el Ártico.