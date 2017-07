Una isla muy peligrosa ha aparecido cerca del TriÃ¡ngulo de las Bermudas

Vicente Fernández - 05/07/2017

En abril de divisó un nuevo promontorio que surgía del mar en el Cabo Atteras, en Carolina del Norte, bastante cerca del llamado Triángulo de las Bermudas. Pero, ahora, casi tres meses después, se ha convertido en una nueva isla, que tiene un tamaño superior al de un campo de fútbol. Pero, ¿cómo se ha formado?

Los especialistas explican que en esa zona confluyen las frías aguas de la corriente del Labrador, y las más cálidas de la del Golfo, lo que provoca turbulencias que acaban provocando que parte del fondo marino emerja temporalmente. Aunque lo más normal es que esas nuevas islas acaben desapareciendo nuevamente bajo las aguas. Lo que ocurre es que nunca hasta entonces había aparecido una de semejante tamaño.

Las autoridades locales han advertido a los curiosos que no traten de acercarse a ella, ya que puede ser peligroso. Y no por los OVNIS del cercano Triángulo de las Bermudas, sino porque las corrientes son muy fuertes. Además, la isla está rodeada de tiburones y mantas raya, por lo cual bañarse en sus aguas no es muy recomendable.