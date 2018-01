Tizón, el perro artista que se hace el muerto en Navacerrada

Este mastín negro quiso ser Billy Elliot y no le dejaron triunfar en el arte de la comedia y el drama, así que además de cuidar ovejas, se hace el muerto cuando aparece gente

Alberto Pascual | @albertopascualg - 07/01/2018

Twitter ha encontrado a un nuevo actor que bien podría optar a la mejor interpretación revelación de la historia animal, y eso sin estar entrenado para ello. Esta pasada semana, un usuario de la red social, Manuel Delgado, contó la tierna historia de un perro llamado Tizón, el cual encontró tirado en plena sierra madrileña, en Navacerrada, junto a una pareja: “Iba subiendo por una pista cuando vi a una pareja parada en la cuneta, junto a un perro que permanecía inmóvil. Al llegar a su altura, les pregunté si todo iba bien y me dijeron que el perro iba andando hacia ellos y, de pronto, se había desplomado”. La escena es la misma que podéis ver en imagen, el mastín estaba quieto y no reaccionaba a si le animaban a levantarse. Además, no parecía que sufriera ningún mal, ya que como apuntaba Manuel en su timeline, “se encontraba en perfecto estado: limpio, sano y reluciente”.

A pesar de que Tizón tenía un número de teléfono al que llamar en caso de diera algún problema o se perdiera, al otro lado de la línea no contestaba nadie. La pareja solo pudo dejar un mensaje. Manuel pensó que quizá el servicio de emergencias 112 podría aportar algo de ayuda y saber cómo comportarse con el animal, así que llamaron. Y al poco de explicar lo sucedía llegó la pregunta que les dejó helados: “¿Es un mastín negro?”. Al parecer, Tizón ya era un conocido habitual.

Pero existía una solución para que el perro “medio muerto” volviera otra vez a la vida. El servicio de emergencias le insistió en que se alejaran unos metros, y ya verían cómo se incorporaba de nuevo. Dicho, y hecho, no tardó ni unos segundos en volver a levantarse. Lo gracioso era que cuando se acercaban volvía a tirarse al suelo. Todo un artista al que finalmente dejaron allí hasta que encontrase una nueva pareja de personas a las que engañar con sus juegos. ¿Os habéis encontrado con algún animal que se comporte de la misma forma para buscar cariño?