¿Te puede atropellar un ciervo? Este vídeo demuestra que sí

A.F. - 12/04/2017

Tras besar el suelo con una dignidad cuestionable, Cary McCook fue corriendo a contárselo a sus amigos: había sido atropellado vilmente por un ciervo. De la misma forma que nosotros no hubiéramos creído fácilmente a un colega que nos contara esta historia un 28 de diciembre, los amigos de Cary se lo cuestionaron ¿sería una broma del April Fools? ¿Cómo es posible que un ciervo te atropelle?

Pues la situación épica se dio. El joven, de 25 años de edad, se bajó del coche y tomó rumbo a su hotel cuando un ciervo apareció en escena y lo arrolló. Según ha declarado a Revelstoke Review, "Aún me cuesta creer que me atropellase un ciervo. Oí tres galopes y me giré hacia la izquierda, lugar de donde procedía el ruido. Antes de que pudiera reaccionar, un ciervo se lanzó sobre mí, me golpeó y me tiró al suelo".

Pero a pesar del violento encuentro que Cary tuvo que sufrir, nadie le creyó hasta que no se hizo con la grabación de la cámara de seguridad.

Fuente: abcnews.go.com