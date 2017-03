¿Sabes si tu gato es hipertenso?

Redacción QUO - 06/03/2017

La hipertensión en humanos tiene graves consecuencias como todos sabemos. Pero según afirma la Sociedad Internacional de Medicina Felina, deberíamos preocuparnos tomar la tensión arterial a nuestros gatos.

La mayoría de casos se da en estos animales cuando se hacen viejos, pero es difícil darse cuenta cuando tomar la tensión arterial a estos felinos no entra dentro de los procedimientos habituales. El problema, es que puede traer consecuencias graves, como daños en distintos órganos (ojos, corazón, cerebro o riñones) que traen daños irreversibles al animal. En cambio, si los veterinarios son capaces de diagnosticarlo a tiempo, se puede aplicar a un tratamiento que evite este sufrimiento a tu mascota.

Tomarle la tensión arterial a un gato no es una misión sencilla, pero la ISFM ha publicado un artículo en la revista Journal of Feline Medicine and Surgery con el fin de ayudar a los veterinarios a esta difícil tarea y poder medir la tensión de forma correcta según la edad y la salud de cada animal. Según explica Samantha Taylor, una de las autoras de esta investigación, "la guía está bien ilustrada y es fácil de leer, esperamos que ayude a que los veterinarios se acostumbren a medir la presión arterial de los gatos. Esto ayudará a identificar una condición que se puede tratar evitando muchas consecuencias clínicas".

Fuente: Agencia SINC