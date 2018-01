La llamada rata topo desnuda es conocida por su peculiar imagen física (algunos han llegado a afirmar que es uno de los animales más desagradables a la vista humana que existen), y porque no deja asombrar a los científicos. Principalmente, porque es uno de los pocos mamíferos que no desarrolla cáncer. Incluso, si le injertan tejidos con metástasis, los neutraliza volviendo a sanar su organismo. Y también por otras asombrosas facultades como su capacidad para resistir hasta dieciocho minutos sin respirar.

Pero, ahora, un nuevo estudio realizado por Rochelle Buffenstein, una investigadora de la Universidad de Ciudad del Cabo, ha descubierto otra característica asombra más de esta peculiar criatura. Casi todos los mamíferos cumplen la llamada ley de la mortalidad de Gompertz–Makeham, según la cual las posibilidades de fallecer se incrementan de forma exponencial al alcanzar la edad adulta. Pero esta especie de roedor también escapa al alcance de dicha ley.

La investigadora comprobó que en un ambiente controlado (en el que no existan riesgos externos de muerte), el ratio de mortaliidad entre los ejemplares de rata topo no aumentaba al hacerse adultas. Se calcula que esta especie tiene una esperanza media de vida de seis años, pero no es extraño ver ejemplares que alcanzan los treinta, y algunos de ellos siendo aún fértiles.

Ya se sabía que la rata topo no mostraba signos externos identificables de lo que llamamos vejez, pero ahora parece que su organismo tampoco se desgasta de forma evidente con el paso de los años hasta que alcanza su tope de vida. La clave podría estar en determinadas proteínas que le confieren una mayor capacidad para evitar el desgaste energético.