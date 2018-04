¿Piensas ir de turismo a la Antártida? Estas son las 6 maravillas que no te puedes perder

Este continente no tiene población y no pertenece a ningún país en concreto, pero eso no quita que no haya gente que desee ir a visitarlo y realizar diferentes actividades. Su frío extremo, plataformas de hielo y sus exóticas formas de vida invitan al viajero a dejarse sorprender. El tiempo no existe, solo lo marca el clima. Porque, ¿qué se puede hacer allí? La guía cuenta con 232 páginas, así que tiene pinta de que no te aburrirás.