Una orca ha aprendido a decir varias palabras en inglÃ©s

Fuente: Wikipedia/Robert Pitman.

Los cetáceos son animales especialmente inteligentes, y continuamente estamos descubriendo nuevos datos sobre sus asombrosas capacidades. Y, ahora, un estudio publicado en Proceedings of the Royal Society B, nos muestra los resultados de un experimento realizado con una orca de un acuario de Francia que, con el entrenamiento adecuado, logró aprender a decir varias palabras en ingles.

El animal, llamado Wikie, aprendió a decir "hello", "bye bye", el nombre de una de sus cuidadoras, Amy, y a contar hasta tres. Por supuesto, se trata de imitación, ya que la orca no es consciente del significado de ninguna de esas palabras. Pero los investigadores estaban sorprendidos, porque tan solo esperaban que el animal fuera capaz de copiar el tono y el rimo de las sílabas, pero no que lo hiciera con tanta perfección.

Esa capacidad para la imitación es una señal de la inteligencia de esta especie. Ya que, imitando el comportamiento de otros ejemplares, su aprendizaje es más rápido y se evitan muchos peligros. De hecho, los investigadores sostienen que nuestra propia especie evolucionó en gran parte gracias a la capacidad para aprender unos de otros.

En este vídeo podéis escuchar cómo "habla" la orca.