Misterio: las ballenas se están agrupando y nadie sabe por qué

A.F. - 14/03/2017

Si hay una característica que define a las ballenas jorobadas es su gusto por la soledad. Aunque hay algunas acciones que realizan en pequeños grupos, estas solo duran un periodo corto de tiempo y no se juntan con más de siete individuos.

Pero según ha publicado una nueva investigación, algo extraño se podría estar gestando en nuestros océanos, ya que los científicos han reportado 22 casos distintos de ballenas jorobadas formando grandes grupos que desafían lo que sabíamos hasta ahora. Entre 20 y 200 ballenas han sido vistas en la costa suroeste de África del Sur en los últimos años.

Según explica Ken Findlay, autor principal de la investigación, a New Scientist: "Nunca he visto nada como esto". El estudio explica que estos 22 casos fueron observados en tres cruceros distintos de investigación, llevados a cabo en 2011, 2014 y 2015, así como unas cuantas observaciones desde un avión sobre la región suroeste del Cabo de Sudáfrica. Los autores de la investigación describen el comportamiento como "novedoso e intenso". Y lo extraño no es solo el gran grupo formado, sino también el lugar escogido, que está muy lejos de los sitios habituales donde suelen refugiarse en los meses de verano.

¿Por qué están cambiando sus rutinas? Los investigadores no se atreven todavía a responder esta pregunta, ya que necesitan recoger más pruebas y evaluarlas. Especulan que podría estar relacionado con las condiciones cambiantes de los océanos o implicar un incremento de su población.

Fuente: sciencealert.com