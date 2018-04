Descubren en África restos de leones gigantes

Unas excavaciones realizadas en la región de Natodomeri, al norte de Kenia, han servido para descubrir los restos de los leones más grandes jamás conocidos. La noticia ha sido publicada en Journal of Paleontology. Los investigadores descubrieron cráneos cuya antigüedad ha sido datada en unos 200.000 años. El tamaño de los mismos es de unos 38 centímetros. Estos restos son mayores que los de cualquier variedad de león (viva o fósil) conocida hasta la fecha.

Los científicos han calculado el tamaño aproximado de este animal, que podía medir dos metros y medio desde la nariz hasta la base de la cola, y pesar alrededor de 230 kilos. El hallazgo plantea un interesante enigma. Dado que los animales aumentaron de tamaño conforme vivieron más cerca de los polos, ¿cómo es que hubo leones tan grandes en esta región de África, en una época en la que las temperaturas, aunque eran más frescas que las actuales, estaban lejos de las glaciales?

La respuesta exacta aún no se conoce. Pero, dado que los restos de leones prehistóricos encontrados en el norte de Europa se parecen mucho a otros hallados en Aáfrica y no difieren mucho de la morfología actual de esta especie, los investigadores creen que estos leones gigantes no son el ancestro directo de sus parientes modernos, sino una subespecie extinguida.

Fuente. IFL Science.