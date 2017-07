Pequeños Frankenstein. Mitad insectos mitad máquinas

Olga de Frutos - 11/07/2017

Insect Lab transforma insectos que van desde arañas, mariposas, libélulas, escarabajos, etc. a los que les agrega componentes de pequeñas máquinas. El resultado son estas pequeñas esculturas que parecen pequeños Frankensteindel mundo de los invertebrados que parecen sacados de una película ciencia ficción.

Insect Lab comenzó como un pequeño proyecto paralelo explorando contrastes y similitudes entre tecnología y naturaleza, cultivando el proceso y el estilo a lo largo de los años entre otros proyectos, comisiones y trabajos de estudio.

Mike Libby, creador y dueño de INSECT LAB es un artista multidisciplinar que realiza esculturas, collages y dibujos utilizando diversos materiales, curiosidad conceptual y diligente artesanía. Puedes ver su trabajo en www.mikeplibby.com

Su creador Mike Libby nos cuenta: “Un día me encontré con un escarabajo muerto e intacto. Entonces busqué un viejo reloj y pensando en la forma del escarabajo me di cuenta que también se parecía un poco a un dispositivo mecánico y así me decidí a combinar los dos.”