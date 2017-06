Quo - 19/06/2017

El incendio que se ha desencadenado en el t√©rmino municipal de la localidad portuguesa de Pedr√≥g√£o Grande, se ha convertido en un aut√©ntico infierno que ya se ha cobrado la vida de 62 personas. Pero, ¬Ņpor qu√© este suceso est√° resultando tan devastador y letal?

En Quo nos pusimos en contacto con Vicent Pons i Grau, ex jefe de bomberos de Valencia y director de Oficina T√©cnica de Ingenier√≠a Forenses, empresa dedicada entre otras cosas, a analizar las causas de los incendios forestales, y a estudiar las mejores te¬īcnica spara prevenirlos y extinguirlos. Aunque ellos no est√°n trabajando directamente en este incendio, en opini√≥n de Pons i Grau, una de la sprincipales causas del fuego ha sido lo que se conoce como combustibles vegetales finos muertos. "Si se observa bien la sim√°genes dle incendio, se ve que pese a ser un terreno de eucaliptos, el fuego no se progra por las copas, sino por el suelo", nos explic√≥. "Eso se debe a la acumulaci√≥n de esos combustibles finos meurtos, que en realidad son polvo acumulado procedente de la hierba y las plantas resecas. Se forma as√≠ un manto que al prenderse el fuego se propaga como si fuese casi un reguero d ep√≥lvora".

En opinión del experto, se peude decir que se ha producido: "Una explosión d epolvo. Que ha hecho que el fuego se propague, como mínimo a velpocidades de 36 kilómetros por hora. Lo que hace que sea relamente complciado poder controlarlo".

Seg√ļn las informaciones existentes parece ser que, adem√°s en el caso del incendio portugu√©s, ha acabado produci√©ndose lo que ahora se denomina tormenta de fuego o tormenta √≠gnea. " Yo prefiero usar la expresi√≥n que utilizan los anglosajones, fire bloup, explosi√≥n de fuego, que me aprece ma¬īs acertada", nos dijo Vicent Pons i Grau.

básicamente, lo que sucede en una tormenta ígnea

Cuando un √°rea se incendia, el aire que est√° sobre √©sta se vuelve extremadamente caliente y sube r√°pidamente. El aire fr√≠o que se encuentra al nivel del suelo en el √°rea circundante se apresura a ocupar el vac√≠o dejado por el aire en ascenso, creando fuertes vientos que ventilan m√°s las llamas agit√°ndolas y provey√©ndolas de m√°sox√≠geno. Esto crea una tormenta √≠gnea que se mantiene sola con temperaturas que llegan a m√°s de 2000 ¬ļC alimentada por el constante flujo de ox√≠geno.

Los experimentos con fuegos de prueba han mostrado que las tormentas ígneas pueden crear vórtices de fuego que se mueven rápidamente y pueden distribuir el fuego más allá del área del fuego original.