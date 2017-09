Â¿Existen las langostas albinas?

Quo - 06/09/2017

Con 40 a√Īos de experiencia como pescador, Alex Todd pensaba que lo hab√≠a visto todo. Pero se equivocaba. El mes pasado, sus redes capturaron un crust√°ceo blanco, casi transparente, al que denomin√≥ como "el m√°s extra√Īo que he capturado hasta ahora".

El ejemplar fue encontrado mientras Todd pescaba al noreste de la isla Chebeague, ubicada a unos cinco kil√≥metros de Portland. "Estaba muy sorprendido", reconoci√≥. "Hasta ahora solo he capturado langostas rojas o semiazules". Seg√ļn explica el pescador, el extra√Īo ejemplar era muy blanco, "pero no transparente, no se ve√≠an los √≥rganos ni nada". Al final, decidi√≥ devolverla al mar, ya que se percat√≥ de que era una hembra y que ten√≠a unos beb√©s langosta en camino. Por desgracia, dos d√≠as despu√©s fue capturada de nuevo.

 

"Mi t√≠o la volvi√≥ a capturar", explica Todd. A√ļn as√≠, el ejemplar fue devuelto al mar nuevamente. Y la desgracia ocurri√≥ de nuevo: seg√ļn el pescador otra persona caz√≥ a la langosta y, esta vez, no se sabe qu√© ocurri√≥ con ella.

Seg√ļn explic√≥ en un comunicado en Facebook la Asociaci√≥n de Pescadores de la Costa de Maine, "lo m√°s probable es que esta langosta padezca una condici√≥n gen√©tica llamada leucismo. No es una p√©rdida total de pigmento (lo que la convertir√≠a en albina) sino una p√©rdida parcial".

Todd explica que esta situación ocurrió hace una década con una langosta azul. Varios pescadores se toparon con ella durante un mes y la devolvieron al mar.

Vía | theguardian.com