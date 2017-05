Â¿CuÃ¡ntos aÃ±os puede estar mamando un orangutÃ¡n?

A.F. - 18/05/2017

Cuando una madre humana nos dice que con tres años sigue dando de mamar a su hijo, todos nos sorprendemos (recordemos que algunos grupos de esquimales están hasta siete años amamantando a sus hijos). Pero las madres orangutanes aún van más allá. Para los investigadores, siempre ha sido muy difícil saber cuánto tiempo mantienen la lactancia estos primates y con qué frecuencia, ya que mantienen celosamente la privacidad en este aspecto. Pero ahora, han encontrado otra manera de averiguarlo: sus dientes.

Aunque se sabía que la lactancia materna podía alargarse hasta los cinco o seis años de edad, científicos del Departamento de Medicina Medioambiental y Salud Pública de la Escuela de Medicina Icahn en el Monte Sinaí (Nueva York) y biólogos evolutivos de la Universidad Griffith en Australia, han descubierto que algunas madres orangután pueden amamantar hasta que sus hijos tienen ocho o nueve años de edad, lo que lo convierte en un récord en el reino animal. Complementan esta dieta con frutas e insectos.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron cuatro muestras de dientes de orangutanes de Borneo y Sumatra, las cuales estaban guardadas en varios zoológicos. Se centraron en observar la concentración de bario, un elemento muy parecido al calcio que aparece en los dientes cuando se ingiere leche materna. Fue así como pudieron concluir que los bebés orangutanes toman durante un año leche materna exclusivamente. Después, reducen el consumo por ciclos, lo que los investigadores achacan a la disponibilidad de alimentos.

¿Por qué tanto tiempo? Según los investigadores, la dependencia de las crías de las madres dura muchos años. Es más, no suelen tener otro embarazo hasta pasados cuatro o cinco años. Los orangutanes son criaturas muy solitarias y las crías permanecen mucho tiempo con su familia aprendiendo sus costumbres. No se considera que un orangután es adulto hasta que no supera los ocho años de edad.

Fuente: popsci.com