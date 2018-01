¿Cómo puedo proteger a mi perro de esta ola de frío?

Alberto Pascual | @albertopascualg - 08/01/2018

Cuando ya has pasado más de un invierno con heladas tan fuertes y nevadas del calibre que están viviendo en varias localidades del país, ya uno está informado sobre cómo debe proteger a su fiel amigo cuando sale del calor del hogar. Pero no todos saben bien cómo deben hacerlo para que su compañero de andanzas no pase demasiado frío cuando tenga que salir a hacer sus necesidades. Os dejamos unos consejos, que aunque parezcan evidentes, es bueno tenerlos en cuenta: