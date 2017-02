Canadá celebra el retorno del bisonte salvaje

Redacción Quo - 09/02/2017

FOTO: Ingram

Una de los tristes hitos de la colonización de Norteamérica es la caza del bisonte. El progreso pasó por encima de los 30 millones de ejemplares que había en el continente, empujando la especie al borde de la extinción en el siglo XIX. Hasta tal punto fue así que hasta esta semana no había más que tres manadas salvajes en esta mitad del continente. No es que la situación sea mucho mejor siete días después, pero la introducción de una manada de 16 ejemplares en el parque nacional de Banff, en Alberta, -excitante maniobra, como verás en el vídeo- es un motivo de orgullo para el país. No se veía un bisonte salvaje en el paraje desde hace más de 140 años.

Ha llevado su tiempo; prácticamente toda la vida moderna del país. De hecho, la puesta en libertad de esta manada forma parte de los actos que celebran el nacimiento de la Confederación que unió en uno todos los dominios del país , hace 150 años. Esta manada lleva alrededor de un siglo conservada en cautividad, desde que el Gobierno canadiense la adquirió para evitar perder una de las joyas de su naturaleza salvaje. Si los animales se adaptan con éxito, estos bisontes no volverán a ver a un representante gubernamental en su vida.