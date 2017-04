Aunque parezca mentira, este topo 've' mejor que tÃº y que yo

A.F. - 25/04/2017

El peculiar topo de nariz estrellada. Foto: Ken Catania.

Científicos de la Universidad de Vanderbilt han presentado recientemente sorprendentes hallazgos sobre el topo de nariz estrellada. El Condylura cristata es un curioso mamífero que se reconoce por su peculiar aspecto, especialmente su nariz, que le convierte en un ejemplar de lo más extraño.

Según han descubierto los investigadores, su nariz está formada por más de 100.000 terminaciones nerviosas, lo que indica que estamos ante el órgano táctil más sensible de todos los mamíferos. Para Ken Catania, neurocientífico de la Universidad de Vanderbilt, estudiar su peculiar nariz, ayudaría a comprender más en profundidad cómo funciona el sentido del tacto de los humanos. Además, este morro tan extravagante le convierte en uno de los animales que más rápido come. Solo dos décimas de segundo le bastan para encontrar alimento. Los insectos el plato principal de su dieta y no tarda más de ocho milésimas de segundo en zamparse este u otro plato (sea comestible o no).

Esta velocidad en la 'sobremesa' está al límite de la capacidad de transmisión de información que poseen sus neuronas. Según explican los investigadores, estas caracteristicas las ha desarrollado con el afán de suplir su ceguera natural. Si nos fijamos en la nariz, en la parte central dispone de un elemento que, aún siendo táctil, refleja nuestro sentido de la vista. Su olfato es tan fino, que incluso puede oler debajo del agua, algo de lo que no puede presumir ningún otro mamífero.

Fuente: eurekalert.org