Así se ve el temible huracán Florence desde la Estación Espacial Internacional. ¿Es tan peligroso?

Ni siquiera ha tocado tierra en la costa este de Estados Unidos y ya se habla de probables inundaciones catastróficas. En una escala de 1 a 5, se prevé que el ciclón será de categoría 4, y golpeará con fuerza a los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y a Virginia. Se ha declarado el estado de emergencia, lo que ha provocado que más de 1 millón y medio de ciudadanos hayan tenido que ser evacuados de urgencia.

El miedo es comprensible: se esperan vientos máximos de 215 kilómetros por hora y lluvias que tienen previsto inundar gran parte de esta zona del país. De hecho, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ya advierte de grandes inundaciones y cortes de energia que sumirán a esta zona del país en el absoluto caos: "La peor tormenta en décadas. ¡Estén preparados y tengan cuidado!".

El tamaño de Florence es impresionante, tanto que el astronauta Ricky Arnold tomó la foto que podéis ver en este artículo desde la Estación Espacial Internacional y la compartió en Twitter.

Hurricane #Florence this morning as seen from @Space_Station. A few moments later, #Isaac & the outer bands of #Helene were also visible. pic.twitter.com/WJQfS4au4m