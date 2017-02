¿Alguien sabe qué es esta cosa tan asquerosa?

Aurora Ferrer | @auroraferrer - 24/02/2017

Un engendro peludo y con sangre no identificado ha sido encontrado en una playa de Dinagat (Filipinas), donde se han acumulado los curiosos para tratar de averiguar de qué se trataba exactamente.

Según parece, la bestia peluda ha llegado hasta la orilla después de un terremoto. Mide 4,5 metros y nadie tiene claro qué es exactamente, aunque hay especulaciones al respecto. Según han explicado científicos locales a ABS-CBN News, "podría tratarse de los restos en avanzado estado de descomposición de una ballena o un dugongo".

Actualmente el servicio municipal de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MENRO), está examinando el extraño cuerpo para confirmar de qué especie se trata y las causas de la muerte. Por extraño que parezca, este tipo de hallazgos no son tan raros como podría parecer. En 1924, se encontró otro cuerpo similar en Margate (Sudáfrica), el cual fue apodado bajo el nombre de Trunko.

Aunque en ese momento nadie examinó el cadáver, el paleontólogo Darren Naish aseguró en su libro Hunting Monsters: Cryptozoology and the Reality Behind the Myths, que se trataba del cadáver putrefacto de un gran vertebrado, probablemente una ballena".

Pero lo cierto es que, evidencias aparte, los restos extraños encontrados en la playa de Dinagat nos recuerdan a Fújur, el dragón blanco de la suerte de La historia interminable. Por favor Fújur, confírmanos que estás bien.

Fuente: sciencealert.com