AVISO LEGAL

Hearst Espa√Īa S.L., (en adelante HE), le informa que el acceso y uso de la p√°gina web www.quo.es est√° sujeta a las presentes condiciones de uso, por lo que le recomendamos que las lea atentamente cada vez que acceda a nuestro sitio Web.

El usuario se compromete a utilizar nuestra web de conformidad con la ley, el presente aviso legal, reglamentos e instrucciones puestos en su conocimiento, as√≠ como la moral, las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden p√ļblico.

Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (en adelante LSSICE)

La entidad HE en cumplimiento de lo dispuesto en el art√≠culo 10 de la LSSICE le informa que es una sociedad inscrita en el Registro Mercantil al Tomo: 8675, Secci√≥n 8, Folio.200, Hoja M- 134136 y provista de CIF n¬ļ B/31008212 con domicilio en C/ Santa Engracia, 23 de Madrid, 28010. Nuestra direcci√≥n de correo electr√≥nico de contacto es legalinternet@hearst.es.

La sociedad es propietaria del nombre de dominio quo.es y de la p√°gina en Internet a la que se accede a trav√©s de dicho dominio: www.quo.es. HE no puede garantizar que su p√°gina web se encuentre en todo momento disponible. Asimismo, no se hace responsable de los da√Īos y perjuicios directos o indirectos derivados del uso de la misma, incluidos los da√Īos a sistemas inform√°ticos que pudieran ocasionarse al usuario o a terceros, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos

HE se dedica a la publicación de impresos periódicos, así como a la creación, producción, edición, comercialización y distribución de libros, revistas, catálogos y folletos o cualquier otro producto derivado de los mismos. HE realiza también el envío de promociones publicitarias y prospección comercial para empresas del Grupo y otras relacionadas con los sectores de las telecomunicaciones, financiero, ocio, formación, gran consumo, automoción, energía, agua y ONG.

Responsabilidad por contenidos

HE no se hace responsable de la información contenida en otros enlaces, directorios o redes sociales a las que se acceda a través de nuestra Web. Si la actividad o la información que remiten otras empresas a través de nuestra web son ilícitas o lesiona bienes o derechos de un tercero póngalo en nuestro conocimiento a fin de suprimir o inutilizar de forma inmediata el enlace correspondiente de conformidad con lo establecido en la LSSICE.

HE no dispone de medios para controlar el contenido de los sitios Web y/o herramientas de b√ļsqueda puestos a disposici√≥n del Usuario. En consecuencia, no ejerce ning√ļn control sobre los mismos ni asume deber o compromiso alguno de verificar ni vigilar tales contenidos, por lo que HE no responder√° de los materiales contenidos o accesibles a trav√©s de dichos sitios Web.

Ponemos en su conocimiento que los servicios de la sociedad de la informaci√≥n no pueden atentar contra los siguientes principios: el orden p√ļblico, la seguridad, la salud p√ļblica y la defensa nacional; protecci√≥n de los consumidores, respeto a la dignidad de la persona y no discriminaci√≥n por motivos de raza, sexo, religi√≥n, opini√≥n, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social; protecci√≥n a la juventud y a la infancia as√≠ como la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual. HE defiende estos principios y en cumplimiento de la citada Ley est√° obligado a colaborar con los √≥rganos competentes que ordenen que se interrumpa el servicio o que se retiren determinados mensajes, en consecuencia, suspender√° la prestaci√≥n de los servicios en cuanto tenga conocimiento efectivo de que la actividad o la informaci√≥n almacenada es il√≠cita o lesiona bienes y derechos de terceros, no siendo responsable de la informaci√≥n emitida ni pudiendo exigirse responsabilidad de ning√ļn tipo a HE por la suspensi√≥n e interrupci√≥n del servicio contratado.

Propiedad Intelectual e Industrial

Todos los contenidos de las p√°ginas web de HE, ya sean fotograf√≠as, im√°genes, dibujos, textos, audio, video, software, logotipos y dise√Īo, est√°n protegidos por la normativa de Propiedad Intelectual e Industrial, en particular por el RDL 1/96 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y por la Ley de Marcas 17/2001. Los derechos sobre los contenidos pertenecen a HE o, en su caso, a terceros.



En ning√ļn caso el acceso a nuestra p√°gina web implica cesi√≥n, transmisi√≥n o cualquier otro tipo de renuncia, ni total ni parcial, de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial. El usuario de Internet que acceda a nuestras p√°ginas √ļnicamente podr√° visualizar y obtener copia privada de los contenidos siempre y cuando dicha copia sea, √ļnica y exclusivamente, para su uso personal y privado; quedando terminantemente prohibida su utilizaci√≥n para fines comerciales. La distribuci√≥n, modificaci√≥n, cesi√≥n, comunicaci√≥n p√ļblica y cualquier otro acto que no hay sido expresamente autorizado por el titular de los derechos de explotaci√≥n queda prohibido. El usuario del sitio web deber√° abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protecci√≥n o sistemas de seguridad que puedan estar instalados en la misma. El uso no autorizado de los materiales e informaci√≥n contenida en el Sitio Web pueden suponer la violaci√≥n de la legislaci√≥n sobre propiedad intelectual o industrial y de otras normativas aplicables. HE se reserva, en consecuencia, el derecho de perseguir judicialmente cualquier infracci√≥n de sus derechos de propiedad intelectual e industrial.

Limitación de responsabilidad

Esta p√°gina web no ofrece garant√≠a de ning√ļn tipo, ni expresa ni impl√≠cita, HE no garantiza que sus p√°ginas web se encuentren en todo momento disponible. Asimismo no se hace responsable de los da√Īos y perjuicios directos o indirectos derivados del uso de este web site, incluidos los da√Īos a sistemas inform√°ticos que pudieran ocasionarse al usuario o a terceros, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos.

Política de Protección de datos de carácter personal

HE tiene definida su política de protección de datos de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal y el RD 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, respecto a los datos que libre y voluntariamente usted facilite a través de nuestra página web. Podrá consultar aquí nuestra la Política de Protección de Datos.

Redes sociales

Respecto a los enlaces que nuestra web establece a nuestros perfiles en las Redes Sociales de Facebook (www.facebook.com/QuoRevista) de Youtube (www.youtube.com/user/quotv) de (Twitter www.twitter.com/QuoRevista) y de Google (https://plus.google.com/107332505391455091325/posts) le informamos que HE es el prestador de Servicios de la Sociedad de la información conforme al art 10 de LSSI, siendo la información suministrada en esta web extensible a dichos perfiles.

Le informamos que en nuestra Web tenemos habilitada una aplicaci√≥n de Facebook que le permite escribir y publicar comentarios que quedar√°n visibles en la p√°gina de nuestro portal www.quo.es previa identificaci√≥n de usuario y contrase√Īa de Facebook. Los comentarios y contenidos por usted publicados a trav√©s de esta aplicaci√≥n aparecer√°n tambi√©n en su perfil social de Facebook no teniendo HE ninguna posibilidad de control y modificaci√≥n de los mismos. HE como prestador de servicios de la sociedad de la informaci√≥n √ļnicamente podr√° eliminar sus comentarios y publicaciones en la Web de Quo y/o, en su caso, en nuestro perfil social de conformidad con el principio de conocimiento efectivo establecido en la LSSICE.

Las redes sociales referenciadas además, tienen sus propios términos legales y condiciones de uso que aquí se detallan para consulta del usuario:

- Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms

- Google: http://www.google.com/intl/es/help/terms_maps.html

- Youtube: https://www.youtube.com/t/terms

- Twitter: https://twitter.com/tos

Tambi√©n informamos que Internet no es una fuente de acceso p√ļblico, por lo que se exonera a HE de cualquier tipo de responsabilidad respecto al tratamiento de datos que el usuario pudiera realizar.

Ley aplicable y jurisdicción

El presente Aviso Legal y las relaciones que se establezcan entre el usuario y HE se regir√°n por la legislaci√≥n espa√Īola y son competentes los juzgados y tribunales del domicilio del consumidor de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 del RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

HE se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los contenidos de esta página web, sin que ello suponga un perjuicio para el usuario y respetando, en su caso, las condiciones generales de contratación que en cada momento estén vigentes.

Hearst Espa√Īa S.L.