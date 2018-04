Podría haber vida en la atmósfera de Venus

La búsqueda de posibles formas de vida (o de restos de ella) en nuestro sistema solar, se ha centrado ahora en Venus. Actualmente, la temperatura en la superficie de dicho planeta es superior a los 400º C, demasiado para poder albergar alguna forma de vida. Pero no siempre fue así. Durante unos 2.000 millones de años, tuvo un clima habitable con agua en su superficie. y cuando la temperatura fue aumentando, el agua se evaporó y ascendió a la atmósfera.

Ahora, un estudio realizado por investigadores de la universidad de Wisconsin sugiere que en las nubes que rodean Venus, podría existir alguna forma de vida. Los datos indican que a una altitud de unos 50 kilómetros sobre la superficie del planeta, las condiciones de temperatura, presión y humedad son óptimas para albergar vida. y sugieren que cuando comenzó a evaporarse el agua, pudo haberse llevado consigo a la atmósfera a algunos microorganismos.

Esta teoría no es en absoluto nueva, ya que fue expuesta por Carl Sagan en 1967. La novedad es que el estudio de la atmósfera venusina reveló la existencia de unas manchas formadas por ácido sulfúrico y otras aprtículas que aún no han sido identificadas. Por eso, surge la idea de que podría tratarse de ecosistemas flotantes de microorganismos. Por supuesto, los investigadores no lo dan por hecho. Tan solo exponen que las condiciones para que realmente sea así, existen.

Fuente: BBC.