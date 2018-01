Una nueva receta para el origen de la vida en la Tierra

Juan Scaliter - 08/01/2018

De acuerdo a los autores, las moléculas cambiaron para responder a las necesidades evolutivas de la biología

Un grupo de químicos del Instituto de Investigación Scripps, liderados por Ramanarayanan Krishnamurthy, han desarrollado una nueva teoría sobre cómo pudo haber comenzado la vida en nuestro planeta.

Los experimentos, publicados en Nature Communications ( Linked Cycles of Oxidative Decarboxylation of Glyoxylate as Protometabolic Analogs of the Citric Acid Cycle), demuestran que las reacciones químicas fundamentales para la vida podrían haberse llevado a cabo con ingredientes que probablemente estaban presentes en la Tierra hace cuatro mil millones de años.

“Hasta ahora se trataba de un completo enigma para nosotros – señala Krishnamurthy en un comunicado –. Pero si nos centramos en la química, las preguntas sobre los orígenes de la vida se vuelven menos difíciles”. "

Para este nuevo estudio, el equipo de Krishnamurthy, se centró en una serie de reacciones químicas que conforman lo que se conoce como el ciclo del ácido cítrico o de Krebs

Todos los organismos aeróbicos, dependen de este ciclo para liberar la energía almacenada en las células. Estudios previos, afirmaban que la vida primigenia utilizaba las mismas moléculas para el ciclo del ácido cítrico que las usadas actualmente. El problema con ese enfoque, según los autores, es que estas moléculas biológicas son frágiles y las reacciones químicas utilizadas en el ciclo no habrían existido en los primeros mil millones de años de la Tierra.

El equipo de Krishnamurthy, abordó el problema desde otro sitio y comenzaron con las reacciones químicas: escribieron la receta y luego determinaron qué moléculas presentes en la Tierra primitiva podrían haber funcionado como ingredientes. Los resultados mostraron cómo dos ciclos no biológicos, llamados el ciclo del ácido alfa cetogultárico y el ciclo de malonato, podrían haberse unido para poner en marcha una versión primaria del ciclo del ácido cítrico. Aquellos dos ciclos usan reacciones que realizan la misma química fundamental del ciclo del ácido cítrico. Durante el proceso los investigadores descubrieron que ambos ciclos eran capaces de producir aminoácidos.

“La química pudo haber permanecido sin cambios a lo largo del tiempo – concluye Krishnamurthy – y fue solo la naturaleza de las moléculas la que cambió. Así, las moléculas evolucionaron para ser más complejas a lo largo del tiempo en función de lo que la biología necesitaba”.