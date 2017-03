Un estudio afirma que la diabetes de tipo 2 puede revertirse

Juan Scaliter - 16/03/2017

La clave sería una dieta controlada y una rutina de ejercicios específica. Crédito imagen: Tesa

En España el 13,8% de los mayores de 18 años tiene diabetes tipo 2, lo que equivale a más de 5,3 millones de personas y aunque muchos ya habían sido diagnosticados, más de dos millones supieron que padecían este trastorno metabólico en los últimos años.

La diabetes se produce cundo una persona no produce suficiente insulina (la hormona encargada de que ls células absorban glucosa) o cuando la insulina no funciona correctamente. Esto provoca que los niveles de azúcar en sangre aumenten, mientras las células no reciben suficiente energía. Con el tiempo esto puede producir daño en diferentes órganos y desencadenar enfermedades en los riñones, ceguera e incrementar la posibilidad de un ataque cardíaco.

Ahora, un nuevo estudio publicado en Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, afirma que la diabetes de Tipo 2 puede revertirse en apenas 4 meses. La afirmación se basa en un seguimiento sobre 83 pacientes que hizo un equipo de la universidad canadiense McMaster, liderados por Natalia McInnes.

Para conseguirlo, los pacientes se sometieron a una dieta que redujo entre 500 y 750 calorías de su ingesta diaria, a una rutina de ejercicios y a un seguimiento médico constante. A los 4 meses, y de acuerdo con los resultados publicados, la producción de insulina se normalizó en un 40% de los voluntarios. Los autores afirman que esto se debe a que el programa daba al páncreas un “descanso” para que pueda volver a funcionar normalmente.

Es necesario destacar que se trata de un universo pequeño para evaluar la efectividad y que los resultados aún no se han confirmado a largo plazo (más de un año), por lo que será necesario realizar más pruebas similares.