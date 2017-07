Un crucigrama al día, un cerebro para toda la vida

Juan Scaliter - 17/07/2017

Resolver crucigramas se asocia con un cerebro 10 años más joven en algunos aspectos. Imagen de un cuadro de Paulina Olowska

Un equipo de científicos de la Universidad de Exeter y del Kings College de Londres preguntaron a un grupo de más de 17.000 personas sanas de entre 50 y 96 años, con qué frecuencia realizaban juegos de palabras como crucigramas. Los resultados, presentados en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer (AAIC) 2017, señalan que cuanto más a menudo se participa de estas actividades, mejor se desempeñaban los participantes en las tareas de atención, razonamiento y memoria.

“Hemos encontrado relaciones directas entre la frecuencia de uso de juegos de palabras y la velocidad y exactitud del rendimiento en nueve tareas cognitivas – explica Keith Wesnes, coautor del estudio en un comunicado –. Por ejemplo, en las medidas de prueba de la velocidad de razonamiento gramatical y la precisión de la memoria a corto plazo, la realización de puzzles de palabras se asoció con una reducción relacionada con la edad de alrededor de 10 años”.

El estudio se realizó con participantes de los sistemas de pruebas cognitivas PROTECT, dirigido por ambas instituciones. En la actualidad, más de 22.000 personas sanas entre 50 y 96 años están registradas en el estudio. La plataforma online permite a los investigadores realizar y gestionar estudios a gran escala sin necesidad de visitas de laboratorio.

“Sabemos que muchos de los factores involucrados en la demencia son evitables – añade Clive Ballard, otro de los coautores –. Es esencial que averigüemos qué factores de estilo de vida realmente hacen una diferencia ala hora de ayudar a las personas a mantener cerebros sanos. Todavía es pronto para decir que los crucigramas hacen que tengas un cerebro más preciso, pero sí hemos visto que existe una relación en la que ahora debemos profundizar”.

El estudio lleva por título The Relationship Between the Frequency of Word Puzzle Use and Cognitive Function in a Large Sample of Adults Aged 50 to 96 Years.