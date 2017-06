Un ansiolítico contra problemas en el desarrollo del cerebro

Juan Scaliter - 19/06/2017

A la izquierda un cerebro de ratón de tamaño normal, en el centro uno infectado con el virus y a la derecha uno tratado con el fármaco. Crédito imagen: Anthony van den Pol et al., The Journal of Neuroscience

Uno de cada 150 recién nacidos está afectado por el citomegalovirus congénito, una enfermedad que se ha convertido en la primera causa de defectos al nacer y es más frecuente que el síndrome de Down o la espina bífida. Muchos adultos llevan el virus en su cuerpo pero no experimentan ningún síntoma ya que su sistema inmune lo mantiene controlado, pero en los más pequeños puede provocar microcefalia, sordera, ceguera, disfunciones mentales y otros problemas neurológicos. No existen vacunas y los tratamientos actuales no están recomendados durante el embarazo o en recién nacidos.

Ahora, un nuevo estudio publicado en The Journal of Neuroscience, señala que un fármaco contra la ansiedad utilizado desde hace tiempo, protege al cerebro de los ratones de la versión de este virus propia de los roedores. El líder de la investigación, Anthony van den Pol, señala que pequeñas dosis diarias de valnectomida, reducen la cantidad de virus presentes en el cuerpo de ratones infectados y evita la reproducción del virus que ya ha llegado al cerebro, sin efectos negativos.

El tratamiento también normaliza el desarrollo neurológico. La mayor esperanza es que los autores destacan que el fármaco también impide la reproducción del virus en neuronas fetales humanas.