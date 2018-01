Las personas con síndrome de Down tienen un genoma de gran calidad

Trisomía del par 21. Fuente: Wikipedia. Crédito: U.S. Department of Energy Human Genome Program.

La calidad de todos los genomas no es idéntica. Y, ahora, un estudio realizado por la UNIGE's Faculty of Medicine, en Génova, ha revelado que la de las personas con síndrome de Down es incluso mayor que la del resto. Este hallazgo permite comprender mejor como los fetos de estas personas consiguen desarrollarse y resistir hasta el momento del alumbramiento. Y también , como una vez nacido el bebé, logra sobrevivir a los primeros meses de edad y crecer y desarrollarse hasta convertirse en adulto.

El síndrome de Down está causado por la existencia de una copia extra del cromosoma 21, motivo por el que también se le conoce con el nombre de trisomía 21. Se calcula que, aproximadamente, uno de cada setecientos embriones concebidos muestran esta anomalía genética, aunque tan solo el 20% de ellos acaba sobreviviendo y desarrollándose hasta convertirse en un bebé.

Los investigadores italianos han tomado muestras de ADN de 380 personas con síndrome de Down, y las han comparado con otras pertenecientes a individuos que no tienen dicho síndrome. Y el resultado muestra lque a calidad del genoma de los primeros es superior a la media del resto.

Es sabido que las personas con este síndrome de Down puede ser más propensas a sufrir ciertos problemas de salud, algunos de ellos bastante graves como las cardiopatías. Pero este hallazgo revela que esa calidad excepcional de su genoma les confiere una resistencia extra que les ayuda a sobrevivir a esos problemas, y llegar hasta una esperanza media de vida que gira en torno a los 65 años.