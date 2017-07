Quieren hacer realidad el ajedrez holográfico de Star Wars

Juan Scaliter - 19/07/2017

Solo habría un problema a la hora de jugar al ajedrez holográfico: cómo coger las fichas.

Normalmente, la proyección de cualquier imagen ya sea de dos o tres dimensiones, es ineficaz porque cuando la luz blanca brilla sobre un objeto, sólo podemos ver el color reflejado que regresa a nuestros ojos mientras que el resto de los colores del espectro son absorbido. Por lo tanto, hay mucha luz desperdiciada. Por ejemplo, con un proyector LCD típico, sólo puede ver un 5% de la luz total.

Ahora un equipo de científicos de la Universidad de Utah, dirigido por Rajesh Menon, ha descubierto un modo económico para crear hologramas a todo color 2-D y 3-D mucho más realistas, más brillantes y que se pueden ver en ángulos más amplios que los hologramas actuales. La técnica se basa en el mismo principio en el que las alas de ciertas mariposas muestran sus colores: en lugar de reflejar sólo algunos colores, la luz blanca se redirige y hace posible verlos todos. Como no se absorbe la luz, no se “pierde”.

Usando una serie de algoritmos complejos y un nuevo método de fabricación, el equipo de Menon logró crear hologramas que redirigen los colores. Pero hay más, actualmente los hologramas a color requieren láseres no sólo para hacerlos, sino también para verlos. Los hologramas de Menon se pueden ver con luz blanca normal y desde cualquier ángulo, como si de un objeto real se tratase.

“Es posible ver todos los colores con un alto grado de eficiencia, brillo y un bajo coste – explica Menon en un comunicado –. Ya no se necesita láseres sofisticados y ópticas complicadas. Antes, proyectar una imagen era muy ineficiente, y se necesita una luz de gran potencia. Ahora se puede hacer con una pieza de plástico y una linterna”.

Aunque Menon y su equipo sólo han producido imágenes fijas en 2D, el próximo paso, destacan en el comunicado, es crear imágenes en 3-D a todo color similares a las piezas de ajedrez holográficas de Star Wars.

El estudio ha sido publicado en Nature con el título Full Color, Large Area, Transmissive Holograms Enabled by Multi-Level Diffractive Optics.