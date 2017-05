¿Quién es Karelis Hernández?

Juan Scaliter - 05/05/2017

Si recibes un mensaje de WhatsApp con este nombre, no abras ningún enlace

Si no has recibido aún el mensaje, puede que alguno de tus contactos te lo envíe en los próximos días. No siempre es el mismo nombre, pero comienza así: “Hola, soy Karelis Hernandez, directora de Whatsapp, este mensaje es para informarles a todos nuestros usuarios que solo nos quedan 530 cuentas disponibles para nuevos teléfonos”… Dentro del mensaje aparece un enlace que insta al usuario de este sistema de mensajería instantánea a actualizar el teléfono mediante un enlace. Y este es el truco, a menudo la web no tiene ningún dato, pero permite la descarga de un virus que facilita el acceso a diferentes datos del teléfono móvil.

El engaño lleva circulando por la red desde 2014 (año en que la empresa fue comprada por Facebook), pero cada vez con distinto nombre. A veces es German Menafre, otras Alex Brettan, en algunas ocasiones el número de cuentas es de 350 y en otras 530. Pero siempre contiene un enlace que solicita la actualización y el reenvió a un número determinado de usuarios para confirmar que uno es un usuario activo…algo que la verdadera Whatsapp puede comprobar sin necesidad de contactar con nosotros.

Si se recibe este mensaje lo único que hay que hacer es borrarlo, no reenviarlo y avisar a quien nos lo haya remitido de su falsedad.

En otras ocasiones el mensaje también viene disfrazado de un "regalo" de pasajes de avión, una estadía en hoteles o importantes descuentos en supermercados. Abrir el enlace que contiene también tiene riesgos para la seguridad.

Finalmente, otra estafa es solicitar descargarse una actualización mediante una página web para tener acceso a videollamadas. Todas las actualizaciones oficiales, de cualquier aplicación, se realizan a través de la misma, no de otros sitios de internet.