Protección solar para corales

Juan Scaliter - 21/08/2017

Debido a que la mayoría de los arrecifes están muy cerca de la costa, los ingredientes de las cremas solares han comenzado a formar parte frecuente de su hábitat.

Los arrecifes de coral acaparan muchos titulares últimamente. No sólo el aumento de las temperaturas está causando estragos en ellos, pero hay cada vez mayores evidencias de que uno de los ingredientes de las lociones solares, la oxibenzona, es un voraz enemigo de los corales. Ahora, un grupo de investigadores liderados por Felix R. Roman, ha desarrollado nanopartículas biodegradables capaces de absorber oxibenzona, como si de una esponja se tratase.

El estudio (tituado Biocomposite alginate-chitosan beads coated magnetic nanoparticles for removal of oxybenzone in seawater systems: Application to inhibit coral reef photo-bleaching) ha sido presentado en el 254o Encuentro de la Sociedad Química Americana (ACS).

"El blanqueo de coral por la oxibenzona – explica Roman – es un problema difícil, pero no imposible de resolver. Nuestras nanopartículas son magnéticas, y podemos hacerlas específicas para diferentes contaminantes, en este caso la oxibenzona, alterando su química superficial”.

Las nanopartículas están compuestas de materiales habituales en el océano: alginato, derivado de las algas, y quitosan, un producto de desecho de los peces. Dentro de esta matriz están las nanopartículas magnéticas que capturan la oxibenzona.

Para evaluar su efectividad, un miembro del equipo de Roman se puso protección solar con oxibenzona y se sumergió en el mar. Se obtuvieron muestras y se detectaron concentraciones de 1,3 partes por millón (ppm) a los 10 minutos , una cifra muy alta teniendo en cuenta concentraciones de sólo una parte en mil millones afectan negativamente al coral.

A continuación, los expertos utilizaron las naopartículas y fueron capaces de recoger el 95% de la oxibenzona, mientras que los experimentos de control no mostraron ningún cambio en las concentraciones de oxibenzona cuando no se utilizaban las nanopartículas.

Se trata de un avance notable para preservar un hábitat en serio peligro.