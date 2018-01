Premio para los fundadores de la criptografía moderna

Shafi Goldwasser © Fundación BBVA

La imagen que has subido a Facebook, el último correo que has contestado, el meme del momento en Twitter o la transferencia a tu casero. En cualquiera de ellos has recibido la ayuda de cuatro matemáticos de los que probablemente no habías oído hablar. Shafi Goldwasser, Silvio Micali, Ronald Rivest y Adi Shamir han garantizado la seguridad de tus comunicaciones electrónicas.

El esfuerzo de estos cuatro profesionales por sentar las bases y perfeccionar la criptografía moderna les ha hecho hoy merecedores del Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 2017 en la categoría de Tecnologías de la Información y Comunicación, en su décima edición.

Ronald Rivest. © Fundación BBVA

El jurado, presidido por Georg Gottlob, catedrático de Informática en la Universidad de Oxford (Reino Unido), ha destacado en su acta que “el trabajo agregado de los premiados es crucial para el tejido de nuestra sociedad digital conectada. Sus notables logros demuestran cómo la investigación teórica impulsa las aplicaciones prácticas en las tecnologías de la información y la comunicación que marcan nuestra vida cotidiana". Las claves de acceso, la firma digital, el voto electrónico y las criptomonedas nunca habrían existido sin sus contribuciones.

Adi Shamir. © Eric _Tews

Shamir y Rivest colaboraron en el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) para desarrollar junto a su colega Leonard Adleman el primer protocolo seguro de la criptografía moderna, el llamado RSA por las iniciales de los tres apellidos. Desde 1978, aún sigue utilizándose. Cuatro años más tarde, en 1982, los otros dos galardonados se conocieron en la Universidad de California en Berkeley (EE UU). Juntos elaborarían un sistema para demostrar matemáticamente que un método de encriptación no se puede descifrar.

Además de la faceta protectora, las investigaciones de los galardonados han permitido el actual triunfo del Big Data, al lograr extraer información de grandes cantidades de datos sin revelar la identidad de aquellos a quienes correponden.

Silvio Micali. © Fundación BBVA

Tras conocer el fallo, Shafi Goldwasser advertía a los ciudadanos de que no deben proporcionar sus datos personales libremente. Y aseguraba que “las empresas informáticas deberían trabajar más para construir sistemas que apliquen las ideas maravillosas que hemos desarrollado en el campo de la criptografía y que todavía no se han implementado”.