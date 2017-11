¿Por qué solo vamos a ver una superluna en 2017?

Alberto Pascual | @albertopascualg - 30/11/2017

2017 está a pocas semanas de irse, pero nos quiere regalar una "superluna" antes de hacerlo. En 2016, llegamos a tener 3 momentos en el año para poder disfrutar de este fenómeno, pero esta vez, nuestro satélite natural ha estado mucho más tímido. Así que el próximo 3 de diciembre, a las 16:48 podremos tener lo que esperábamos desde comienzo del año, una "superluna" en condiciones a tan solo 357.495 kilómetros de distancia (a tiro piedra). Este punto más próximo a la Tierra de un astro o un satélite artificial, se le conoce en Astronomía como “perigreo”.

Podrás darte cuenta de esta cercanía, porque estará un poco más grande y brillante de lo normal, más aún cuando todavía el Sol no haya acabado de esconderse, por lo que será un efecto óptico digno de ver. Para que os hagáis una idea, tendremos la percepción de que la Luna aumenta al menos un 14% de tamaño, y notaremos el brillo un 30% más alto. Tendrá visibilidad en todo el mundo, pero todo dependerá de cómo esté el cielo ese día y de la contaminación lumínica en la zona. Pero no os agobiéis con no verla en ese momento, porque el efecto lo notaréis según vaya cayendo la noche y es probable que tengáis esa misma sensación de ver la Luna enorme tanto el día anterior como el siguiente. Pero nunca está de más saber cuál es el momento exacto.

¿Por qué ha sido la única?

Técnicamente hemos tenido otras 3 "superlunas" este año, en abril, mayo y junio, pero estas han coincidido con Lunas nuevas y no con llenas. En estos casos, el Sol brilla en la parte lejana de nuestro satélite natural impidiendo que se pueda ver con nitidez. Por ello, la de este fin de semana será realmente la primera que podrás disfrutar en toda su plenitud.

Ya que es la única de este año, no os la perdáis. Podéis seguirlo en directo a través de Virtual Telescope Project. Ya en 2018, en enero tendremos una oportunidad doble, el día 2 y el 31.