La ciencia tiene un plan para que los tomates sepan como antes

¬ŅQui√©n no se ha escuchado a los m√°s mayores quejarse de que los tomates de ahora ya no saben como antes? Y no les falta raz√≥n, ya que las mejoras gen√©ticas realizadas a esta planta han ido orientas siempre a mejorar la productividad y el aspecto, pero se han dejado olvidado en la cuneta algo tan importante como el sabor.

Pero este olvido puede tener arreglo gracias a una investigación realizada por especialistas de la universidad de Florida, enfocada en como poder devolver a los tomates su sabor tradicional. Para ello, los investigadores han secuenciado el genoma de 398 variedades.

El sabor de esta verdura es debido a la suma es la suma de los az√ļcares, los √°cidos y varios compuestos vol√°tiles, y ahora los cient√≠ficos han logrado identificar de que regiones gen√©ticas dependen esos factores.

Gracias a este estudio, los investigadores disponen ahora de un mapa gen√©tico que les permita modificar los tomates haciendo que ganen m√°s sabor manipulando, por ejemplo, los genes que regulan la cantidad de az√ļcar que contienen para que esta sea mayor.

Los autores del estudio aseguran además que son manipulaciones muy sencillas de hacer y que no influirían negativamente sobre las otras mejoras ya realizadas a este fruto.

Fuente: Science.