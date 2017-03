Para seducir ellas piden ensaladas y ellos platos caros

Juan Scaliter - 09/03/2017

Mientras no hama mas ruido al masticar que al hablar, la cita no será un problema.

Un grupo de expertos, liderados por Tobias Otterbring, de la Universidad Karlstad (Suecia), entrevistó a analizó la conducta de más de 500 personas durante cenas de pareja.

Los resultados, publicados en Food Quality and Preference, mostraron que la mayoría de los hombres, si consideran que su cita es atractiva, hacen una muestra de poder pidiendo los platos y las bebidas caras, mientras que ellas piden ensalada si creen que el caballero merece su atención. Lo que el equipo de Ottebring pretendía demostrar era que la sola presencia de otros y su apariencia física, condiciona nuestra elección a la hora de comer. Lo que no sabía era que estos efectos serían diferentes para cada sexo.

El autor del estudio señaló a Quo por correo electrónico que “esta investigación demuestra cómo, porqué y cuándo la apariencia de una potencial pareja, induce a preferencias d consumo específicas de cada sexo. De hecho parecería que dichas preferencias responden a los estereotipos: si lo que más buscan los hombres es belleza y salud, ellas piden ensalada y si ellas valoran el estatus social y la solvencia, ellos piden lo más caro de la carta. Las cadenas rápidas deberían considerar si es bueno contratar empleados atractivos, ya que esto podría impulsarlas a pedir comida más sana…en otro sitio”. Lo que el estudio no explica es cuál es el mejor restaurante para una primera cita.