Nueva especie de mosca nombrada en honor a Terminator

Fotomicrografía de una hembra de Megapropodiphora arnoldi. Crédito imagen: Brian Brown

Se pueden nombrar nuevas especies para hacer un homenaje a casi cualquier persona u objeto conocido, desde Juegos de Tronos hasta Harry Potter. Pero no siempre el nombre elegido tiene que ver con las características del homenajeado. Sin embargo, ese no es el caso de la nueva especie de mosca descubierta por Brian Brown, quien, apenas la vio, supo exactamente qué nombre darle.

"Tan pronto como vi esas piernas abultadas, supe que tenía que nombrarla en honor a Arnold Schwarznegger – explica Brown –. No solo es un ícono cultural y una persona importante en el ámbito político, su autobiografía me dio la esperanza de poder mejorar mi cuerpo como un adolescente delgaducho”. La nueva especie, bautizada Megapropodiphora arnoldi, fue descubierta en la Amazonia brasileña y se ha descrito en Biodiversity Data.

Pero esta mosca es impresionante también por otros motivos. De acuerdo con Brown se trata de la más pequeña del mundo y él sabe de qué habla ya que fue quien describió la que hasta ahora ocupaba dicho lugar. La Megapropodiphora arnoldi, mide apenas un suspiro: 0.395 mm.

Aunque la mosca no se ha observado en la naturaleza, Brown concluye que es claramente un parasitoide, probablemente de hormigas o termitas, basándose en su ovipositor puntiagudo. Además, especula que estas moscas probablemente "se aferrarán a sus anfitriones para salvar la vida" hasta que llegara a un nido o una colonia donde pudiera parasitar a sus víctimas de manera más efectiva.

Brown ha tenido un éxito considerable encontrando nuevas especies de moscas diminutas ya que, según él, se trata de “la frontera continua para el descubrimiento de insectos”.

En el año 2016, Brian y su equipo describieron un total de doce especies de moscas nuevas para la ciencia después de realizar diferentes viajes de “campo”, por zonas baldías de la ciudad de Los Ángeles.