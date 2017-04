Más evidencias de que estamos solos en la Vía Láctea

Juan Scaliter - 21/04/2017

Si fuéramos extraterrestres seguramente también nos ocultaríamos de los humanos. Crédito imagen: Unsplash.

Algunos científicos señalan que una buena prueba de vida inteligente sería detectar el uso de rayos láser provenientes de otros planetas. Para evaluar si en la Vía Láctea hay alguna civilización avanzada, un equipo de la Universidad de California en Berkeley analizó la luz procedente de 5.600 estrellas, pero no encontraron nada. Lo que puede significar dos cosas: o las civilizaciones alienígenas no están usando rayos láser como pensábamos o simplemente no están allí.

El estudio, publicado en The Astronomical Journal, se basa en un análisis de mediciones de las estrellas tomadas por el telescopio Keck http://www.keckobservatory.org/ en Hawai entre 2004 y 2016 y procesadas a través de un algoritmo especialmente diseñado para encontrar evidencia de rayos láser inusuales al mismo tiempo que descarta la luz emitida por cada estrella.

“Estos resultados ponen un tope al número de civilizaciones que transmitirían rayos láser – explica Nathaniel Tellis, uno de los autores del estudio, en una entrevista –. Si bien es cierto que es sólo un tipo de comunicación, creemos que para una comunicación dirigida, los láseres son altamente eficientes”.

Pese a todo esto, la existencia de vida inteligente en otro planeta no se puede descartar en absoluto. En primera instancia, esta investigación “apenas” llega a 325 años luz de la Tierra. Y por último si alguien, desde el espacio, buscara una transmisión de rayos láser desde nuestro planeta, tampoco la encontraría, ya que no la estamos emitiendo. Y aquí sí hay vida inteligente…