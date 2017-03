Los resfriados son peores si estás solo

Juan Scaliter - 30/03/2017

La soledad empeoraría los síntomas. Crédito imagen: Freepth

Hay gente que se sacrifica mucho por la ciencia. Y no son científicos. En este caso hablamos de 159 voluntarios, entre 18 y 55 años, de ambos sexos y todos ellos solteros, que aceptaron ser infectados con el virus que provoca el resfriado e ingresar, durante cinco días, en una habitación de hotel (solos) mientras eran controlados. De los 159 que recibieron las gotas nasales que inducían al resfriado, un 75% sufrió los síntomas.

Previamente los participantes debieron completar un informe para evaluar cuan solos se sentían y cómo se relacionaban con la soledad. Todos ellos fueron monitorizados durante y después del experimento. Los resultados, publicados en Health Psychology, de la Asociación Americana de Psicología, demostraron que aquellos que se sentían más solos no tenían una mayor probabilidad de resfriarse, pero sí señalaron peores síntomas, como mayor dolor o más dificultades para dormir.

"Sabemos que la soledad – explica Angie LeRoy, autora principal del estudio en un comunicado – aumenta el riesgo de muerte temprana y de sufrir enfermedades física, pero hasta ahora no se sabía cómo influía en una enfermedad pasajera, como el resfriado común. No se trata solo de estar acompañado, uno puede estar en un cuarto lleno de personas y sentirse solo. Son las percepciones las que cuentan. Este estudio gira alrededor de una predisposición particular, como la soledad, interactuando con un factor de salud física particular, como el resfriado. Los médicos deberían tener esto en cuenta cuando una persona enferma”.