Los extraterrestres serán máquinas…según el SETI

Juan Scaliter - 12/01/2017

Ilustración de la versión francesa de la Guerra de los Mundos. Crédito imagen: Henrique Alvim Corréa.

Cuando se unen Neil deGrasse Tyson, el comediante Michael Ian Black y el director del SETI (siglas de Search for Extraterrestrial Intelligence o Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre), Seth Shostak, para hablar sobre extraterrestres, cualquier cosa puede ocurrir.

Shostak señaló que un 8% de la población afirma haber sido abducida por alguna inteligencia alienígena y que un tercio de la población cree que E.T. nos ha visitado. Solo en Estados Unidos se informan hasta 20.000 avistamientos de ovnis al año.

Pero a la hora de describirlos, todos hablan de individuos con ojos grandes, sin vello corporal y con extremidades largas. Sin embargo, para Shostak el prototipo del alien dista mucho de esta imagen: para él serán máquinas. “Pensemos en lo que hemos conseguido y lo que vamos a lograr en este siglo en relación a máquinas con inteligencia propia – aseguró en el programa StarTalk, dirigido por deGrasse Tyson –. Es probable que los alienígenas ya lo hayan hecho, por lo tanto, lo más factible es que los alienígenas reales se parezcan a máquinas”.

Obviamente esto no quiere decir que los extraterrestres se han convertido en organismos cibernéticos sino que, al igual que nosotros enviamos robots para explorar la superficie de Marte, ellos harán algo similar desde otras galaxias.