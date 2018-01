Los adolescentes que más usan el móvil no son felices

El estudio recomienda no pasar más de dos horas diarias frente a la pantalla

La felicidad no es un teléfono móvil. De acuerdo con cifras de Pew Research, un 91% de los adolescentes se conectan a internet con su smartphone y una encuesta de Common Sense Media señala que la mitad de ellos experimentan síntomas de adición.

Si a ello le unimos los datos del estudio longitudinal Monitoring the Future (MtF), una encuesta representativa de más de un millón de adolescentes de Estados Unidos, que afirman que en este sector de la población, el consumo de marihuana ha experimentado un constante descenso, hay quienes, como Nora Volkow, directora del Instituto Nacional de Abuso de Drogas, establecen un vínculo: menos consumo de drogas, más adicción a los smartphones.

Para intentar explicar algunos aspectos de estos datos, un nuevo estudio, publicado en Emotion, explora el vínculo entre la satisfacción con la vida de los adolescentes y el tiempo frente a la pantalla. Según la autora principal del estudio, Jean M. Twenge, los adolescentes que más tiempo pasan con sus teléfonos, son menos felices.

Twenge también recurrió al MtF para evaluar la frecuencia de uso de los dispositivos, así como preguntas sobre sus interacciones sociales y su felicidad general.

En promedio, encontraron que los adolescentes que pasaban más tiempo frente a los dispositivos de pantalla (jugando juegos de computadora, usando redes sociales, mensajes de texto y video chat) eran menos felices que aquellos que invirtieron más tiempo en actividades que no eran de pantalla como deportes o lectura periódicos y revistas, e interacción social cara a cara.

Para los autores, este tiempo de pantalla está causando infelicidad y no al revés.

“Aunque nuestro estudio no puede mostrar la causalidad – señala Twenge en un comunicado –, varios otros estudios han demostrado que un mayor uso de las redes sociales conduce a la infelicidad, pero la infelicidad no conduce a un mayor uso de las redes sociales. Los adolescentes más felices usaban medios digitales un poco menos de una hora por día. Pero después de una hora diaria de tiempo de pantalla, la infelicidad aumenta constantemente. La clave del uso de los medios digitales y la felicidad es el uso limitado.Tratar de no pasar más de dos horas al día en medios digitales y aumentar la cantidad de tiempo que pasa viendo a amigos cara a cara y haciendo ejercicio, estas dos actividades están relacionadas de manera confiable con una mayor felicidad”.