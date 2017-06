Los accidentes con ciclistas disparan los gastos médicos

Juan Scaliter - 01/06/2017

En España, en pocos años, el número de accidentes se ha duplicado.

Un reciente estudio, realizado en Estados Unidos por expertos de la Universidad de California San Francisco, ha medido el impacto de los accidentes de bicicleta en el sistema sanitario local. Los resultados, publicados en Injury Prevention, señalan que el gasto médico ha aumentado, desde 2013, unos 750 millones de euros cada año por este tipo de accidentes.

Durante un período de 17 años, los costos médicos de las lesiones causadas por bicicletas a adultos en los Estados Unidos, tanto mortales como no mortales, ascendieron a cerca de € 200.000 millones, según el estudio. Solamente en 2013, los costos totales de los accidentes de la bicicleta excedieron los € 20.000 millones, aproximadamente el doble de los costes médicos y anexos relativos a enfermedades ocupaciones durante el mismo período de tiempo.

Entre 1997 y 2013, el período de estudio, hubo 3,8 millones de lesiones no mortales en bicicleta y casi 9.839 muertes. Los hombres representaron las tres cuartas partes de los costos totales.

"Los costos de las lesiones causadas por las bicicletas han aumentado constantemente desde 1997 – explica Thomas W. Gaither, líder del estudio en un comunicado –, con un aumento significativo en las visitas a urgencias y hospitalizaciones, especialmente en hombres mayores. En el pasado, muchos accidentes de bicicletas no tenían relación con áreas urbanas, pero ahora los accidentes de tráfico con vehículos automotores representan una mayor proporción del total, que ocurren principalmente con los vehículos de motor, aumentan la velocidad del impacto del choque y , como resultado, la gravedad de la lesión”.

Entre las principales conclusiones del estudio destacan:

1)Los costos médicos aumentaron en un 137 por ciento para los accidentes no mortales de bicicletas

2) El coste total de las lesiones producidas en accidentes de bicicletas entre 1997 y 2013 asciende a €180.000 millones. Y el de las lesiones mortales están por encima de los € 20.000 millones

3) En 1997, en el 26% de los accidentes, los ciclistas eran mayores de 45 años. En 2013 el porcentaje había aumentado a un 54%.

"Aunque los beneficios para la salud del ciclismo superan con creces los riesgos para la salud – concluye el coautor Benjamin N. Breyer –, nuestros resultados demuestran el alcance del impacto financiero de las lesiones en bicicleta. Se trata de un fuerte argumento para la inversión en infraestructura de ciclismo más seguras”.

Pero estas cifras hablan de Estados Unidos, ¿qué ocurre en España? A nivel mundial, nuestro país es el que más creció en el uso urbano de bicicletas en los últimos tiempos. Las cifras corresponden al Índice Mundial del Ciclismo 2015 (Worldwide Cycling Index) que utiliza datos de 1.490 contadores automáticos de bicicletas instalados en 17 países de todo el mundo (26 de ellos en España). Los resultados muestran que España resultó el país con el mayor incremento anual (+ 8%) en el número de viajes en bicicleta, le siguen Suiza, Canadá, Finlandia y EE.UU.

Esta popularidad ha hecho que pasemos de los 2.694 accidentes de tráfico con bicicletas en 2008 a los 5.806 de 2013, según un informe del Centro de Estudios Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial, elaborado en colaboración con la Universidad de Valencia y el instituto de investigación TNS.

La DGT señala que el 48,8% de los ciclistas accidentados entre 2008 y 2013 no llevaba puesto el casco. Ese es el promedio, pero en los menores de 14 años el porcentaje se dispara hasta el 84,6%. Si sumamos los accidentes de 2011, 2012 y 2013, el total de ciclistas heridos en España, suman 10.154. Evidentemente, como afirma Breyer, es necesario mejorar la infraestructura para los ciclistas urbanos y concienciar a conductores y ciclistas sobre las normas de seguridad.