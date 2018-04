Lo que se creía ARN basura es clave para el cáncer

La clave sería su interacción con el sistema inmunitario

El material que no participa de los procesos habituales para secuenciar material genético en tumores cancerosos y que hasta ahora se consideraba parte del ARN basura, puede llevar información importante sobre por qué solo algunas personas responden a la inmunoterapia, según un estudio publicado en Cell Reports.

Hasta la fecha, la expresión génica en tumores se había analizado mediante la captura de ARN mensajeros; sin embargo, representan solo una fracción de las moléculas detectadas. Un tipo diferente de ARN, llamado ARN no codificante, había sido descartado por mucho tiempo como "basura" y no se incluía en los procesos de secuenciación. Sin embargo, recientes avances en genética han demostrado que muchos ARN no codificantes pueden llevar funciones críticas para la biología celular, y una clase de ARN conocida como elementos repetitivos, puede interactuar con el sistema inmune convirtiéndolo en un objeto de estudio importante para desarrollar nuevas terapias personalizadas y utilizar biomarcadores para detección temprana.

"Nuestras conclusiones demuestran que el ARN no codificante en los tumores, en particular los elementos repetitivos, está sub-cuantificado", explica en un comunicado el líder del estudio, Benjamin Greenbaum –. Creemos que los hallazgos críticos surgirán del análisis de la interacción del ARN no codificante del tumor con el sistema inmunitario”.