Legalizar el comercio de cuernos de rinocerontes

Juan Scaliter - 17/12/2017

De acuerdo con los autores del estudio, la suma de los cuernos obtenidos por ejemplares muertos por causas naturales y caza legal, entre otras, podría evitar la muerte de al menos 900 rinocerontes al año.

Las poblaciones de rinocerontes africanos están gravemente amenazadas por los cazadores furtivos, que matan a los rinocerontes para obtener cuernos para el comercio ilegal. Durante el período de 9 años comprendido entre 2008 y 2016, se estima que 7.124 rinocerontes fueron asesinados en el continente africano. El país más afectado por esta masacre fue Sudáfrica, donde, solo en 2016, unos 1.054 rinocerontes perdieron la vida a manos de furtivos. Y es que pese a la prohibición del comercio internacional de cuerno de rinoceronte y numerosas intervenciones para aplicar la ley de los países del área de distribución, la caza furtiva continúa a un ritmo insostenible.

Una estrategia propuesta para reducir la caza furtiva es la implementación de un comercio internacional legal de cuerno de rinoceronte mediante la recolección y venta sostenibles de cuerno. Esta idea es polémica y ha dividido a los gobiernos y conservacionistas en todo el mundo, con una de las principales preocupaciones es que puede no haber suficiente cuerno para satisfacer a los mercados. Aunque la idea de comercio no es nueva, no hay estimaciones publicadas de cuánto cuerno podría proporcionarse de forma sostenible.

Para dar una respuesta a esto, un grupo de expertos de la Universidad de Pretoria (Sudáfrica) y el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza, han realizado estimaciones de la población de rinocerontes. Los cálculos, publicados en Biological Conservation, señalan que el suministro potencial anual de cuerno que podría obtenerse en Sudáfrica a partir de distintas fuentes (ejemplares muertos por causas naturales, animales cuyos cuernos han sido extirpados, por caza legal, etc.), la masa de cuerno que se puede obtener varía de 5.319 a 13.356 kg por año. Se estima que el mercado ilegal de cuernos de rinoceronte es de unos 5.346 kilos, aproximadamente 900 rinocerontes.