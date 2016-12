La tecnología de frenado que evitó más muertes en Berlín

Juan Scaliter - 30/12/2016

Desde 2012 todos los camiones nuevos cuentan con este sistema.

En 2012, la Unión Europea aprobó una ley para que todos los fabricantes de camiones cuyo peso exceda los 3.500 kilos, instalen en sus nuevos modelos un sistema de Frenado de Emergencia Avanzado (Advanced Emergency Braking o AEB). Precisamente ese era el que llevaba el vehículo involucrado en el atentado de Berlín, un Scania R450.

El sistema fue diseñado para impedir que el camión choque a otros vehículos por detrás en caso que el conductor no esté prestando atención o se quede dormido. Teniendo en cuenta la velocidad, las condiciones climáticas y la superficie, el sistema envía primero una señal luminosa y sonora. Si el conductor no hace nada y la velocidad excede los 14 km/h, el AEB acciona el freno.

Lo que ocurrió en Berlín fue que hubo una acción de parte del conductor y el sistema dedujo que el ser humano se hacía cargo. Afortunadamente existe una contramedida, diseñada para que el camión no se vea involucrado en múltiples choques y que consiste en que una vez detectado el impacto, el camión frena aunque haya una reacción por parte del conductor. Eso fue lo que impidió mayor número de víctimas.

Así funciona el sistema.