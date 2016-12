La sepia extravagante, ¿el animal marino más bello?

Juan Scaliter - 28/12/2016

Dependiendo de la profundidad a la que se encuentre y el entorno, la metasepia cambia de color para ocultarse o enviar señales. Crédito imagen: Pacific Aquarium

A simple vista parece el hipopótamo que dibujaría un niño de tres años: se desplaza bajo el agua con sus ocho extremidades como si caminara. De su boca salen dos tentáculos que usa para alimentarse y los orgánulos de su piel le permiten cambiar no solo el color de su piel, sino que esta pase de dos a tres dimensiones, cambiando su textura.

Se trata de la Metasepia pfefferi, también conocida como Metasepia o en inglés sepia extravagante.

Recurre a los cambios de colores para comunicarse, camuflarse o cazar. Vive apenas un año y alcanza los 8 centímetros de longitud, al menos las hembras que son algo más grandes que los machos. Habita los mares de Australia, Indonesia y Papúa Nueva Guinea.

Aquí lo puedes ver en plena acción gracias al Aquarium of the Pacific.