La inteligencia artificial ayuda a descubrir dos nuevos exoplanetas

Juan Scaliter - 14/12/2017

Sistema planetario Kepler 90, el tercero desde la estrella es el nuevo descubrimiento. Crédito imagen: NASA/Wendy Stenzel

Gracias a un sistema de inteligencia artificial (IA) desarrollado por Google, la Nasa ha identificado un octavo planeta que orbita alrededor de Kepler-90. Esta estrella, tiene una masa similar a la de nuestro Sol (1,13 para ser precisos) y se encuentra a 2.545 años luz de la Tierra. El hallazgo convierte a K-90 en el primer sistema solar que, al igual que el nuestro, está formado por ocho planetas.

Pese a que el telescopio espacial Kepler ya había captado la señal de este mundo rocoso, bautizado como Kepler-90i (los otros 7 planetas, Kepler-90 b,c,d,e,f,g y h, fueron descubiertos en 2013) pero se trataba de una señal muy débil que no pudo ser confirmada… hasta que se recurrió al software de inteligencia artificial desarrollado por Google.

De acuerdo con Christopher Shallue, uno de los ingenieros responsables del programa de IA, todo comenzó “alimentando” al sistema con unas 15.000 clasificaciones de "sí, esto es un planeta" y "no, esto no es un planeta". Así entrenaron a la IA mediante lo que se conoce como una red neuronal convolucional (básicamente una imitación digital de cómo funcionan las neuronas en la corteza visual. En el comunicado de prensa realizado por la Nasa, Shallue explicó que el software es muy similar al modelo que Google había desarrollado previamente para diferenciar gatos y perros.

Señaló cómo los astrónomos ya habían estudiado más de 35.000 señales bastante más claras, pero no habían podido centrarse en las más débiles y menos prometedoras. Y fueron precisamente estas las que analizó el programa de Google. Esas señales débiles fueron lo que Google analizó, y cómo se descubrió Kepler-90i, un mundo que si bien es rocoso, tiene una temperatura demasiado elevada como para albergar vida: por encima de los 430ºC.

Si bien la noticia es de gran relevancia, ya que señala la entrada por la puerta grande de la IA en la astronomía, el telescopio Kepler ya había descubierto 2.525 exoplanetas, una decena de ellos rocosos, con un tamaño similar al terrestre y con posibilidades de ser aptos para albergar vida.

Los responsables del hallazgo también señalan que fue detectado un segundo exoplaneta, esta vez en el sistema Kepler-80, similar en tamaño a la Tierra.

Aquí es posible ver el estudio completo.