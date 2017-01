La incubación de los huevos de dinosaurios era de entre 3 y 6 meses

Juan Scaliter - 03/01/2017

Si el período de incubación tenía alguna relación con el desarrollo de capacidades cognitivas, es algo que los expertos no han analizado aún. Crédito imagen: Gregory Erickson, FSU

Hasta hace poco, los científicos especulaban que los dinosaurios no aviarios, tenían un período de incubación que se asemejaba más al de las aves (que precisan entre 11 y 85 días para eclosionar) que al de los reptiles (cuyos huevos, en comparación por tamaño, toman el doble). Dado que los huevos de dinosaurios podían llegar a los 4 kilos y medir lo mismo que un balón de fútbol), los expertos creían que experimentaban una incubación rápida, algo que las aves aves habrían heredado. Pero de acuerdo a una reciente investigación no era así. Según un artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Science, la incubación de los dinosaurios no aviarios duraba entre 3 y seis meses. Para llegar a esta conclusión, los expertos, liderados por Mark Norell y Gregory Erikson, escanearon las mandíbulas de embriones para visualizar la dentición en formación y posteriormente usaron técnicas microscópicas para analizar las líneas de crecimiento presentes en los dientes de todos los animales. Estas líneas se forman a medida que los dientes se desarrollan y son en cierto sentido como los anillos de los troncos de los árboles, pero en el caso de los dientes se forman cada día, de manera que "literalmente se pueden contar para ver durante cuánto tiempo se ha desarrollado cada dinosaurio", explica Erickson, en un comunicado.

Los huevos analizados correspondían a embriones de Protoceratops (procedente del desierto de Gobi, con un peso de 194 gramos) y de Hypacrosaurus (hallado en Canadá y con cuatro kilos de peso). "Sabemos muy poco sobre la embriología de los dinosaurios – agrega Norel –, pero se relaciona con muchos aspectos del desarrollo, de la historia de la vida y la evolución. Pero ahora, con la ayuda de herramientas avanzadas como los escáneres CT y microscopios de alta resolución estamos haciendo descubrimientos que no habríamos podido imaginar hace 20 años”.

Detalle de las líneas de los dientes observadas en los embriones de Hypacrosaurus. Crédito imagen: G.M. Erickson

Los resultados han llevado a los autores a varias conclusiones. Por un lado, las aves probablemente evolucionaron hacia una incubación más rápida cuando se separaron de los dinosaurios. Y, por otro, ese prolongado período de incubación también "pudo haber afectado a la capacidad de los dinosaurios para competir”, según se explica en el artículo, con otras especies de pájaros, reptiles y mamíferos que se reproducían más rápidamente tras las extinción masiva ocurrida hace 65 millones de años. Finalmente los expertos señalan que los resultados podrían ser "bastante diferentes" si se pudieran analizar huevos de dinosaurios más parecidos a las aves como el Velociraptor, pero hasta el momento no se han descubierto huevos de esa especie.