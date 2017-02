La increíble bola de fuego que dejó alucinados a los habitantes de Chicago

Una gran bola de fuego verde atravesó como una bala el cielo del Medio Oeste de Estados Unidos. El hecho sucedió la pasada madrugada sobre Illinois, aunque sus efectos pudieron verse en Indiana, Minnesota, Wisconsin, Míchigan, Ohio, Kansas, Iowa, Misuri, Nueva York y Ontario.

Aún no se sabe qué ha sido de él, podría haberse desintegrado o impactado en algún sitio, pero lo que sí sabemos es que los ciudadanos de Chicago estaban revolucionados. Tanto es así que la Sociedad Americana de Meteoros recibió nada menos que 222 avisos de testigos que habían presenciado el increíble avistamiento. Otros tantos, expresaron su sorpresa en las redes sociales, donde también compartieron vídeos y fotografías:

Check out this INCREDIBLE video of the #meteor this morning as viewed from a Lisle, IL police car dash cam! Thanks to Lisle PD for sharing! pic.twitter.com/uYELKkBxRO