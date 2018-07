Golpear con la cabeza en fútbol, peor para mujeres que para hombres

La selección española sub-19 celebrando su reciente título

Lo primero: vaya desde aquí nuestra felicitación a la selección española femenina de fútbol sub-19 que han alzado el título de campeonas de Europa al derrotar a Alemania en la final. Y lo han hecho por segunda vez consecutiva, algo que nunca se había conseguido hasta ahora. Por muchos éxitos más y por una mejor y mayor repercusión de vuestros logros por parte nuestra, la prensa.

A nivel global, alrededor de 30 millones de mujeres juegan fútbol, según la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA).

Según un nuevo estudio realizado por investigadores de la Facultad de Medicina Albert Einstein, el cerebro de las mujeres es mucho más vulnerable que el de los hombres a las lesiones producidas por golpear el balón con la cabeza. El estudio señala que las regiones de tejido cerebral dañado eran cinco veces más extensas en ellas que en los hombres, sugiriendo que las pautas específicas de sexo pueden estar justificadas para prevenir lesiones en la cabeza. Los resultados fueron publicados en Radiology, bajo el título: MRI-defined White Matter Microstructural Alteration Associated with Soccer Heading Is More Extensive in Women than Men.

"Investigadores y médicos han notado durante mucho tiempo que a las mujeres les cuesta más recuperarse después de una lesión en la cabeza que a los hombres, pero algunos dicen que es solo porque las mujeres están más dispuestas a reportar síntomas", explica Michael L. Lipton http://www.einstein.yu.edu/faculty/148/michael-lipton/ líder del estudio, en un comunicado http://www.einstein.yu.edu/news/news-archive.asp – . Basándonos en nuestro estudio, que mide de modo objetivo los cambios en el tejido cerebral, las mujeres parecen más propensas a sufrir traumas cerebrales al golpear los balones con la cabeza”.

En el estudio, el equipo de Lipton tomó imágenes con tensor de difusión (DTI por sus siglas en inglés), una forma de MRI, en 98 jugadores de fútbol amateurs, la mitad hombres y la mitad mujeres. Ambos grupos tenían edades comprendidas entre 18 y 50 años, con una media de edad de 26 años. La técnica DTI detecta el daño cerebral sutil al medir la dirección de la difusión de agua en la sustancia blanca (el tejido cerebral profundo que coordina la comunicación entre las regiones del cerebro). Cuanto más uniforme es la difusión de agua, mejor es la integridad microestructural del tejido.

La evaluación mostró que el volumen de la sustancia blanca dañada en las jugadoras de fútbol era cinco veces mayor. Las mujeres tenían ocho regiones cerebrales con daños, en comparación con solo tres regiones en los hombres.

No se sabe por qué las mujeres podrían ser más sensibles a lesiones en la cabeza y la especulación de los expertos es que las diferencias en la musculatura del cuello, las hormonas sexuales o la genética podrían desempeñar un papel.

¿Deberíamos dejar de golpear el balón con la cabeza? “Hemos llevado a cabo varios estudios que muestran que la mayoría de los jugadores parecen tolerar cierto nivel de golpes – concluye Lipton – . En lugar de prohibirlo por completo, lo cual es realista, nos gustaría tener una mejor idea de cuántos golpes pueden comenzar a provocar problemas, cuán seguidos deben ser y cuál es la tasa de recuperación. Lo importante de este estudio es que los hombres y las mujeres pueden necesitar ser vistos en este aspecto, desde una óptica diferente”.

Quienes estén interesados en profundizar más en esta investigación, pueden conectarse a la sesión de preguntas y respuestas en vivo, a través de Facebook, de la que participará Lipton el 1 de agosto a las 20:30 hora peninsular