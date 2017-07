La asquerosa explosiÃ³n de los peces bruja

Juan Scaliter - 17/07/2017

La baba que generan estos peces es muy difícil de quitar y fue preciso el uso de excavadoras. Crédito imagen: Departamento de Policía de Oregón/Twitter

Seguramente quienes acaban de regresar de vacaciones pueden pensar que vivieron un infierno en la carretera debido a los atascos. Pero no, el verdadero infierno se desató en una carretera de Oregón la semana pasada. Allí, un camión que transportaba más de tres toneladas de peces bruja (familia Myxinidae) volcó liberando toda su carga. Estos peces, que no han cambiado en los últimos 300 millones de años, producen una baba muy espesa cuando se estresan, Pero no se trata de apenas unas gotas, cada uno de estos animales puede producir más de 18 litros de forma instantánea, según el experto Andrew Thaler.

La baba es tan densa que es muy difícil quitarla de la ropa y los expertos aconsejan directamente tirarla. Para limpiar la carretera fue preciso el uso de maquinaria pesada. Compuesta por microfibras viscoelásticas que forman un gel semisólido, se está estudiando su potencial como la lycra del futuro.

Este es un pez bruja en su hábitat natural